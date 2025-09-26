ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Oekraïne: luchtruimschendingen vermoedelijk vanuit Hongarije

Samenleving
door anp
vrijdag, 26 september 2025 om 15:46
bijgewerkt om vrijdag, 26 september 2025 om 15:50
anp260925146 1
Oekraïne heeft volgens president Volodymyr Zelensky schendingen van het luchtruim vastgesteld langs de Hongaarse grens. Het ging om verkenningsdrones en ze waren volgens de president waarschijnlijk Hongaars. De drones zouden waarschijnlijk Oekraïense industrie hebben bespioneerd, aldus Zelensky.
Hongarije grenst in het noordoosten aan Oekraïne en is net als buurland Slowakije voor energie voor een belangrijk deel aangewezen op Russische olie. Sinds de tijd van de Sovjet-Unie loopt er een pijpleiding voor die brandstof van Rusland door Belarus en Oekraïne naar Hongarije. Boedapest heeft ruzie met Kyiv gekregen door Oekraïense aanvallen met drones op de pijpleiding in het westen van Rusland. Hierdoor kwamen de Russische leveranties aan Hongarije herhaaldelijk stil te liggen.
Hongarije heeft de goede banden met het Kremlin gehandhaafd, ook na de Russische aanval op Oekraïne.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 442689946

Hoe vaak wast de gemiddelde Nederlander zijn beddengoed? En zichzelf?

shutterstock_2142770805

ING: gasprijs gaat behoorlijk dalen

ANP-484584979

Ben je angstig aangelegd? Dat is waarschijnlijk al voor je geboorte ontstaan

ANP-532067025

Chaos bij Amerikaanse overheid compleet: grote terugroepactie door Musk ontslagen ambtenaren

ANP-528881940 (1)

Marjolein Faber spreekt: ‘Schoof faalde, VVD frustreerde mijn werk. Ik was een goede minister’

ANP-537470721

Orkaan Gabrielle raast richting Europa, wat merken wij daar dit weekend van?

Loading