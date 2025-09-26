Oekraïne: luchtruimschendingen vermoedelijk vanuit Hongarije

Oekraïne heeft volgens president Volodymyr Zelensky schendingen van het luchtruim vastgesteld langs de Hongaarse grens. Het ging om verkenningsdrones en ze waren volgens de president waarschijnlijk Hongaars. De drones zouden waarschijnlijk Oekraïense industrie hebben bespioneerd, aldus Zelensky.

Hongarije grenst in het noordoosten aan Oekraïne en is net als buurland Slowakije voor energie voor een belangrijk deel aangewezen op Russische olie. Sinds de tijd van de Sovjet-Unie loopt er een pijpleiding voor die brandstof van Rusland door Belarus en Oekraïne naar Hongarije. Boedapest heeft ruzie met Kyiv gekregen door Oekraïense aanvallen met drones op de pijpleiding in het westen van Rusland. Hierdoor kwamen de Russische leveranties aan Hongarije herhaaldelijk stil te liggen.

Hongarije heeft de goede banden met het Kremlin gehandhaafd, ook na de Russische aanval op Oekraïne.