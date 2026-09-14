Stille tocht voor Alfredo (51) in Rotterdam: Hij was geen dief

ROTTERDAM (ANP) - De 51-jarige Alfredo Goeloe overleed na politiegeweld terwijl hij onschuldig was. Jair Schalkwijk, projectleider bij Controle Alt Delete, zei dat maandagavond na afloop van de stille tocht voor Goeloe in Rotterdam. Controle Alt Delete is een organisatie die onder meer strijdt tegen buitenproportioneel geweld door de politie.

Goeloe overleed afgelopen zaterdag na een aanhouding op de Vaarnerkamp in Rotterdam. De politie had een melding gekregen over een gestolen fatbike. "Hij was geen dief, hij reed op de fatbike van zijn vrouw", aldus Schalkwijk, projectleider bij Controle Alt Delete.

Goeloe reed die avond naar huis vanuit de babyshower van zijn eigen ongeboren kind, meent Schalkwijk. Hij wilde medicatie ophalen en terugrijden naar het feestje. "Hij was de verkeerde persoon op de verkeerde plek."

De stille tocht begon rond 19.00 uur op het Slingeplein en passeerde onder meer een politiebureau. "Het bureau was dicht. Veel mensen klapten en joelden, sommigen waren boos en verdrietig."