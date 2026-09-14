ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Stille tocht voor Alfredo (51) in Rotterdam: Hij was geen dief

Samenleving
door anp
maandag, 14 september 2026 om 22:05
anp140926167 1
Volg ons op Google Nieuws
ROTTERDAM (ANP) - De 51-jarige Alfredo Goeloe overleed na politiegeweld terwijl hij onschuldig was. Jair Schalkwijk, projectleider bij Controle Alt Delete, zei dat maandagavond na afloop van de stille tocht voor Goeloe in Rotterdam. Controle Alt Delete is een organisatie die onder meer strijdt tegen buitenproportioneel geweld door de politie.
Goeloe overleed afgelopen zaterdag na een aanhouding op de Vaarnerkamp in Rotterdam. De politie had een melding gekregen over een gestolen fatbike. "Hij was geen dief, hij reed op de fatbike van zijn vrouw", aldus Schalkwijk, projectleider bij Controle Alt Delete.
Goeloe reed die avond naar huis vanuit de babyshower van zijn eigen ongeboren kind, meent Schalkwijk. Hij wilde medicatie ophalen en terugrijden naar het feestje. "Hij was de verkeerde persoon op de verkeerde plek."
De stille tocht begon rond 19.00 uur op het Slingeplein en passeerde onder meer een politiebureau. "Het bureau was dicht. Veel mensen klapten en joelden, sommigen waren boos en verdrietig."
loading

POPULAIR NIEUWS

europese gasprijs veert op in aanloop naar koudegolf1704279630

111 keer omhoog, 4 keer omlaag: zo bewogen alle 17 energieleveranciers hun gasprijs in een week

IMG_4734

Zo groot is het verschil nu tussen de duurste en goedkoopste energieleverancier: tot €480 per jaar

199306008_m

Nederlanders laten duizenden euro's liggen door lui spaargedrag: 'Rentegat historisch groot'

ANP-564401271

Zo blijft het mos uit je gras

tilburgse bijstandsgezinnen krijgen gewoon geld als experiment1685522915

FNV eist 5,5 procent, maar zoveel loonsverhoging heb je écht nodig om in 2027 quitte te draaien

297417599_m

Heb je ADHD? Dat kun je mogelijk zien aan je ogen

Loading