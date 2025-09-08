Wall Street opent gemengd in aanloop naar inflatiegegevens

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag gemengd geopend, na de verliesbeurt op vrijdag. Beleggers kijken deze week vooral uit naar nieuwe Amerikaanse inflatiegegevens, die donderdag op het programma staan. Dan wordt mogelijk meer duidelijk over de impact van de importheffingen van president Donald Trump op de consumentenprijzen. Het inflatiecijfer over augustus is het laatste belangrijke macro-economische cijfer dat nog voor het rentebesluit van de Federal Reserve op 17 september naar buiten komt.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent lager op 45.324 punten. De S&P 500-index steeg 0,2 procent tot 6495 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 0,7 procent tot 21.855 punten.