Doe liever één flinke wandeling dan de hele dag kleine stukjes lopen als je gezond wil zijn

Je hebt vast weleens gehoord dat elke stap telt. Maar nieuw onderzoek laat zien dat het nogal uitmaakt hóé je die stappen zet. Een uurtje aaneengesloten wandelen is veel beter voor je gezondheid dan dezelfde stappen verspreid over de dag.

Onderzoekers hebben de gegevens van ruim 33.000 mensen die gemiddeld 62 jaar oud waren en niet meer dan 8000 stappen per dag zetten onder de loep genomen. Ze volgden deze groep bijna acht jaar en keken naar wie hart- en vaatziekten kreeg of overleed.

Aaneengesloten wandelen wint

Het verschil was opvallend groot. Van de mensen die hun stappen vooral in korte stukjes van minder dan vijf minuten verzamelden, overleed 4,4 procent binnen tien jaar. Bij mensen die vooral in blokken van vijftien minuten of langer liepen, was dat slechts 0,8 procent.

Voor hart- en vaatziekten gold hetzelfde patroon. Bij de korte wandelaars kreeg 13 procent een hartaandoening, terwijl dat bij de lange wandelaars maar 4,4 procent was. Dat is bijna drie keer zo weinig.

Waarom werkt dit zo?

De onderzoekers denken dat langere wandelingen je lichaam net even anders belasten dan steeds korte stukjes. Bij een aaneengesloten wandeling komt je hartslag omhoog en blijft die even verhoogd. Dat traint je hart en bloedvaten beter dan wanneer je twintig keer per dag even naar de printer loopt.