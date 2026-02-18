Wall Street opent hoger in aanloop naar notulen Federal Reserve

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winst geopend. Beleggers op Wall Street zijn onder meer in afwachting van de notulen van de rentevergadering van de Amerikaanse centrale bank van vorige maand. Toen liet de Federal Reserve de rente onveranderd na de drie verlagingen op rij daarvoor. De notulen kunnen mogelijk aanwijzingen bieden voor het toekomstige beleid van de Fed.

Het besluit van de Fed om de rente ongewijzigd te laten in januari was algemeen verwacht op de financiële markten. Maar er waren binnen het beleidsbepalende comité wel twee stemmen voor een verdere verlaging. President Donald Trump wil dat de Fed de rente veel sterker verlaagt om de economie te stimuleren.

De Dow-Jonesindex noteerde in de vroege handel 0,2 procent hoger op 49.623 punten. De breed samengestelde S&P 500 klom 0,2 procent tot 6858 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,2 procent tot 22.604 punten.

Bekendmaking cijfers

Bij de bedrijven in New York kon cybersecuritybedrijf Palo Alto Networks op belangstelling rekenen na bekendmaking van cijfers. Daarbij werd een tegenvallende winstverwachting voor het gehele boekjaar afgegeven en het aandeel daalde 8,7 procent. De producent van navigatieapparatuur Garmin meldde juist vooruitzichten die beter waren dan verwacht en steeg daarop 18,1 procent.

Caesars Entertainment opende eveneens de boeken. De resultaten van de uitbater van casino's en hotels werden goed ontvangen en het aandeel werd 8,9 procent hoger gezet.

Nvidia

Krantenconcern The New York Times ging 0,1 procent omlaag. Het beleggingsbedrijf Berkshire Hathaway van de beroemde belegger Warren Buffett heeft in het vierde kwartaal een belang genomen in The New York Times, zo bleek uit een melding. Dat belang had aan het einde van vorig jaar een waarde van meer dan 351 miljoen dollar.

Nvidia won 1,6 procent. Het chipconcern gaat de komende jaren miljoenen chips voor toepassingen rond kunstmatige intelligentie leveren aan Facebook-moederbedrijf Meta Platforms. Financiële details over de deal werden niet bekendgemaakt.