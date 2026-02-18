ECONOMIE
Iran: we leggen basis voor verder overleg met VS

woensdag, 18 februari 2026 om 15:36
TEHERAN (ANP/AFP/RTR) - De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken heeft verklaard dat zijn land de basis legt voor verdere onderhandelingen met de Verenigde Staten. Abbas Araghchi zei in een telefoongesprek met topman Rafael Grossi van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) dat wordt gekeken naar een "kader voor toekomstige gesprekken".
Het gesprek volgde op onderhandelingen met de VS over het Iraanse nucleaire programma. Die vonden dinsdag plaats in Genève en waren door Araghchi omschreven als constructiever dan eerder overleg. De Amerikaanse vicepresident JD Vance klonk naderhand minder positief. "Het was heel duidelijk dat de president enkele grenzen heeft gesteld die de Iraniërs nog niet bereid zijn te erkennen en te bespreken."
President Donald Trump heeft duidelijk gemaakt dat militaire actie kan worden ondernomen als er geen deal komt. Persbureau Reuters schreef woensdag dat uit satellietbeelden naar voren komt dat onlangs werkzaamheden zijn verricht bij militaire locaties in Iran.
