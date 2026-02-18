ECONOMIE
Hoe erg is liegen op je cv? "We doen het allemaal weleens"

Politiek
door Pieter Immerzeel
woensdag, 18 februari 2026 om 15:53
Ze zou de nummer 2 worden achter Rob Jetten, maar Nathalie van Berkel is inmiddels vertrokken uit de Tweede Kamer. De beoogd staatssecretaris had haar cv flink versierd met opleidingen die ze niet had afgerond. Maar hoe erg is dat eigenlijk, liegen op je cv?
"We hebben allemaal de neiging om ons iets beter voor te doen dan we zijn", stelt hoogleraar sociale psychologie Roos Vonk bij RTL Nieuws. "Dit gebeurt niet alleen op de arbeidsmarkt, maar ook bijvoorbeeld op datingsites. Mannen die hun lengte wat overdrijven of vrouwen die niet helemaal eerlijk zijn over hun gewicht of leeftijd."
Van Berkel zei dat ze haar LinkedIn-profiel 'naar eer en geweten, op basis van haar herinnering', had ingevuld. "Dat is natuurlijk een beetje gek", zegt Vonk. "Het zou misschien zo kunnen zijn dat je vergeet dat je een bepaalde opleiding of cursus ooit gedaan hebt. Maar er eentje toevoegen, dat is niet zo waarschijnlijk. Liegen begint vaak met liegen tegen jezelf, een soort rechtvaardiging. Toen ze ooit bedacht om te zeggen dat ze bestuurskunde had gestudeerd, heeft ze misschien tegen zichzelf gezegd: ik heb een stukje van dat voortraject gedaan, dus ik weet er eigenlijk genoeg van."
Hoopvol dat we hier nog van schrikken
Sophie van der Zee, universitair docent gedragseconomie aan de Erasmus Universiteit, beaamt dat mensen zich meestal beter voordoen. "We willen aardig gevonden worden en we willen laten zien: ik pas bij jou. Vaak worden positieve dingen een beetje overdreven: je zegt bijvoorbeeld dat je belangrijke taken had. En aan de andere kant zien we dat mensen slechte dingen juist verzwijgen of kleiner maken. Als je bijvoorbeeld een gat op je cv hebt."
Van der Zee vindt het wel ernstig als politici daarover liegen. "Ik ben blij dat we in een land leven waarbij zo'n leugen nog voor ophef zorgt, het geeft wat mij betreft hoop dat we niet op dezelfde plek zitten als de VS. Ik vind het naar voor Nathalie van Berkel, maar ik vind het fijn dat we ervan schrikken als een politicus op een grote leugen wordt betrapt. Een democratie betekent namelijk ook dat we politici moeten kunnen vertrouwen."
Bron: RTL Nieuws

