Zelensky bevestigt ontmoeting met Trump in Davos

Samenleving
door anp
woensdag, 21 januari 2026 om 15:52
anp210126157 1
KYIV (ANP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft bevestigd dat hij zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump woensdag zal ontmoeten in Davos. In zijn toespraak op het World Economic Forum (WEF) dat momenteel plaatsvindt in die Zwitserse plaats, zei Trump al Zelensky woensdag te ontmoeten.
Eerder zei Zelensky nog niet naar het WEF af te reizen vanwege de aanhoudende problemen met de energievoorziening in zijn land. Slechts als de Amerikanen bereid waren concrete toezeggingen te doen over veiligheidsgaranties of economische vooruitzichten voor Oekraïne, zei Zelensky naar Zwitserland af te reizen. Een Oekraïense delegatie is wel al in Davos en zou met de Amerikanen bijna klaar zijn met een te ondertekenen overeenkomst.
