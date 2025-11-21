Wall Street opent hoger na verliezen dag eerder

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst geopend na de flinke ommezwaai een dag eerder. Beter dan verwachte resultaten van beurslieveling Nvidia, de grote aanjager van de AI-rally dit jaar, leken donderdag nog voor opluchting te zorgen bij beleggers. Wall Street kon de koersrally echter niet volhouden door de onzekerheid over het aanstaande rentebesluit van de Federal Reserve.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,5 procent hoger op 45.969 punten. De brede S&P 500 won 0,3 procent tot 6560 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 0,3 procent tot 22.150 punten. De S&P en Nasdaq sloten donderdag fors lager nadat nieuwe Amerikaanse banencijfers twijfels deden herrijzen over de vraag of de Fed de rente in december opnieuw zal verlagen.

De regionale Fed-bestuurder van New York, John Williams, zei nog altijd ruimte te zien voor nog een renteverlaging op "korte termijn" om zo de arbeidsmarkt een extra impuls te geven.