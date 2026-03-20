Wall Street opent lager door aanhoudende zorgen over Iranoorlog

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag opnieuw lager begonnen. De zorgen om de Iranoorlog hielden aan nadat het land verder was gegaan met het aanvallen van de Golfstaten. Dit brengt verdere onzekerheid met zich mee voor de wereldwijde energievoorziening en de economische gevolgen.

Wall Street koerst af op een vierde achtereenvolgende week met verliezen door de Iranoorlog. Donderdag waren er kleine minnen, nadat er gedurende de dag hoop was ontstaan door het bericht dat Israël de Verenigde Staten wil helpen bij het openen van de Straat van Hormuz. Daardoor werden de eerdere grotere verliezen teruggedrongen.

Vrijdag opende de Dow-Jonesindex 0,2 procent lager op 45.917 punten. De brede S&P 500 daalde 0,4 procent tot 6577 punten en de technologiebeurs Nasdaq zakte 0,8 procent tot 21.918 punten.

Specerijenproducent McCormick werd bijna 2 procent hoger gezet na het bekend worden van het overnamebod op de voedingsdivisie van Unilever.