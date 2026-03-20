Jongens aangehouden in gebied extra toezicht om joodse instelling

HEEMSTEDE (ANP) - De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag twee jongens van 14 en 17 jaar aangehouden op de Adriaan Pauwlaan in Heemstede wegens "een verdachte situatie". Ze werden opgemerkt door de politie, die in dat gebied extra toezicht houdt omdat er in de buurt een joodse instelling is.

De joodse instelling is gevestigd op de Herenweg in de Noord-Hollandse plaats.

De twee jongens komen uit Amsterdam en zitten vast voor verhoor. Ze werden rond 01.15 uur aangehouden na een controle. De politie zegt onderzoek te doen "naar hun betrokkenheid", maar het is niet duidelijk wat ze precies hebben gedaan.

Aanslagen

De afgelopen week zijn er aanslagen geweest op onder meer joodse gebouwen. Joodse basisscholen en middelbare scholen in Amsterdam worden sinds enkele dagen extra beveiligd. De aanleiding is een aanslag bij een joodse school in de hoofdstad vorige week.

In de nacht van zondag op maandag was er bij het Atrium, een kantorencomplex aan de Amsterdamse Zuidas, een ontploffing. De diverse explosies gingen veelal gepaard met het plaatsen van een niet-geverifieerde video op sociale media.