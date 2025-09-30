Voorlopig geen boetes voor Dolfinarium om dierenshows

DEN HAAG (ANP) - Dolfinarium Harderwijk hoeft voorlopig geen aanpassingen te doen aan de dierenshows. Dat heeft de voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) besloten. Dit betekent dat het zoogdierenpark geen dwangsommen kan krijgen tot in een andere zaak is beoordeeld of het park daadwerkelijk overtredingen begaat.

De staatssecretaris van Landbouw (LVVN) stelde eerder dat zeventien onderdelen in de shows volgens de regels niet zouden mogen. Hiervoor zou het dierenpark boetes kunnen krijgen, maar dat is nu tijdelijk opgeschort.

In april werd het dierenpark door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) berispt omdat het regels rondom de dierentuinvergunning zou hebben overtreden. Zo zou op beelden te zien zijn hoe dolfijnen, walrussen en zeeleeuwen kunstjes doen die onnatuurlijk zijn en dus niet mogen. Hierover oordeelde de rechter dat er te weinig bewijs voor was. Of de trucs daadwerkelijk tegen de regels zijn, beoordeelt een rechter later.