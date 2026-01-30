Wall Street opent met rode cijfers, Apple bij dalers na cijfers

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verlies begonnen. Apple stond in de vroege handel bij de dalers na bekendmaking van kwartaalcijfers donderdag na het slot van de handel in New York. Daarnaast verwerkten beleggers het nieuws dat president Donald Trump Kevin Warsh heeft voorgedragen als nieuwe voorzitter van de Amerikaanse centrale bank en opvolger van Jerome Powell bij de Federal Reserve.

Apple zakte 1,3 procent. Het techconcern heeft in het afgelopen kwartaal een recordomzet behaald dankzij een zeer sterke verkoop van de nieuwe iPhone 17. Topman Tim Cook sprak van een "ongekende vraag" naar de iPhone. Apple waarschuwde wel dat de stijgende prijzen van geheugenchips de winstgevendheid onder druk zetten.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,1 procent lager op 49.017 punten. De brede S&P 500 daalde 0,2 procent tot 6957 punten en de technologiebeurs Nasdaq verloor 0,3 procent tot 23.620 punten.