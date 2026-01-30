ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wall Street opent met rode cijfers, Apple bij dalers na cijfers

Economie
door anp
vrijdag, 30 januari 2026 om 15:42
anp300126199 1
NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verlies begonnen. Apple stond in de vroege handel bij de dalers na bekendmaking van kwartaalcijfers donderdag na het slot van de handel in New York. Daarnaast verwerkten beleggers het nieuws dat president Donald Trump Kevin Warsh heeft voorgedragen als nieuwe voorzitter van de Amerikaanse centrale bank en opvolger van Jerome Powell bij de Federal Reserve.
Apple zakte 1,3 procent. Het techconcern heeft in het afgelopen kwartaal een recordomzet behaald dankzij een zeer sterke verkoop van de nieuwe iPhone 17. Topman Tim Cook sprak van een "ongekende vraag" naar de iPhone. Apple waarschuwde wel dat de stijgende prijzen van geheugenchips de winstgevendheid onder druk zetten.
De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,1 procent lager op 49.017 punten. De brede S&P 500 daalde 0,2 procent tot 6957 punten en de technologiebeurs Nasdaq verloor 0,3 procent tot 23.620 punten.
loading

POPULAIR NIEUWS

images

Arts: deze signalen verraden dat Trump een beroerte had

schermafbeelding 2024 04 18 om 085640

Wat zijn de beste microvezeldoekjes? De New York Times zocht het uit

iphonethingsyouddidntknow-2048px-2140-2x1-1

19 dingen die je niet wist dat je iPhone kon doen (volgens de New York Times)

ANP-528484738

Wat doet Pieter Omtzigt tegenwoordig?

Afbeelding1

'Populaire TikTok-biker Baby Rider (19) doodgeschoten door ordetroepen Iraanse moellahs'

91427689_m

Wanneer ben je verslaafd aan alcohol? Doe de test

Loading