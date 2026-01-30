Verdachte in zaak fatale schietpartij Rijswijk overgeleverd

DEN HAAG (ANP) - De 47-jarige man uit het Duitse Bergheim die wordt verdacht van betrokkenheid bij het doodschieten van een man op een terras in Rijswijk in mei vorig jaar, is overgeleverd aan Nederland. De rechter-commissaris heeft zijn voorarrest meteen verlengd met veertien dagen, meldde het OM vrijdag.

Op 1 mei werd op een vol terras van een hotel aan de Van Vredenburchweg in Rijswijk de 41-jarige Cemil Önal doodgeschoten. De Turkse man had kort voor zijn dood tegen Follow the Money gezegd dat hij vreesde voor een aanslag op zijn leven door of in opdracht van de Turkse autoriteiten. Hij regelde volgens het onderzoeksplatform jarenlang de financiële zaken van een Turks-Cypriotische zakenman die in 2022 werd vermoord. Het Turkse OM verdacht Önal van betrokkenheid bij die moord. Zelf ontkende hij dat.

De politie publiceerde kort na de schietpartij foto's van de vermoedelijke schutter en een tweede verdachte. Zij zijn nog steeds voortvluchtig, aldus het OM.