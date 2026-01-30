SGP ziet positieve punten in regeerakkoord, maar heeft ook zorgen

DEN HAAG (ANP) - In het vrijdag gepresenteerde regeerakkoord staan positieve punten, aldus SGP-leider Chris Stoffer. Maar hij heeft ook de nodige zorgen over het akkoord met de titel 'Aan de slag'.

Hij is positief over de plannen voor de krijgsmacht, woningbouw en asielbeleid. Ook kan hij zich vinden in de plannen voor de overheidsfinanciën.

Meer zorgen heeft hij over punten die traditioneel zwaar wegen voor de SGP. "Rond medische ethiek en de bescherming van klassieke vrijheden bestaan nog veel vragen", aldus Stoffer. Het gaat dan onder meer over plannen voor het draagmoederschap. Ook zet hij "vraagtekens bij de stikstofaanpak".