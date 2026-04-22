Dwangsom voor COA gaat in: nog ruim 200 asielzoekers in hotel Epe

EPE (ANP) - In het Fletcher Hotel in Epe zitten nog altijd ruim tweehonderd asielzoekers gehuisvest, zegt directeur Rob Hermans van de hotelketen. Woensdag is de deadline verstreken die de gemeente Epe heeft gesteld aan het opvangorgaan COA. De organisatie moet 63.480 euro per dag betalen zolang er nog asielzoekers in het hotel zitten.

"Het aantal asielzoekers in het hotel is al enige tijd stabiel", zegt Hermans. Dinsdag erkende het COA al dat het niet ging lukken om de mensen elders in Nederland op te vangen.

"Ik weet dat er achter de schermen door het COA en de gemeente Epe keihard gewerkt wordt om de asielzoekers elders onder te brengen. Dat is in ieders belang. Ik hoop vooral dat we snel met de geplande renovatie van het hotel kunnen beginnen, want de bouwmaterialen liggen al een tijdje klaar", stelt Hermans.

Andere gemeenten

De dwangsommen voor het COA vanuit Epe kunnen oplopen tot maximaal bijna 11,5 miljoen euro. Dat bedrag wordt bereikt wanneer er op 18 oktober nog altijd asielzoekers in het hotel zitten.

Ook andere gemeenten hebben dwangsommen opgelegd of overwegen dat. Zo moet het COA 55.000 euro per dag betalen voor het asielzoekerscentrum in Hardenberg. Dat had vorige maand moeten sluiten, maar er zitten nog altijd meer dan 250 mensen. In de afgelopen week hebben zeven asielzoekers ergens anders onderdak gekregen. Het totale bedrag is daar inmiddels opgelopen tot bijna 1,6 miljoen euro. Op 22 juni kan het maximale bedrag van zo'n 4,95 miljoen euro worden bereikt.

2200 Asielzoekers

In het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten woensdag bijna 2200 asielzoekers en dat is meer dan afgesproken. Dit kost het COA geen geld, want het maximumbedrag aan dwangsommen is daar al bereikt. In totaal heeft het orgaan al 6,5 miljoen euro moeten betalen aan de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel in ligt.

Almelo dreigt met een dwangsom om te zorgen dat veertien statushouders, erkende vluchtelingen, vertrekken uit een hotel in het centrum van de Twentse stad.