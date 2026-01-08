Ook rest van week geen colleges en tentamens Universiteit Utrecht

UTRECHT (ANP) - De Universiteit Utrecht annuleert vanwege het winterweer ook de tentamens die donderdag en vrijdag zouden worden gehouden. Colleges op locatie gaan de rest van de week niet door, maar zijn online als dat mogelijk is.

De universiteit zegt "rust en duidelijkheid" te willen creëren vanwege "de aanhoudende problemen in het openbaar vervoer". In Utrecht rijden aanzienlijk minder bussen en trams, en ook het treinverkeer is ontregeld. Dat maakt het moeilijker voor studenten en docenten om op de universiteit te komen.

De universiteit beslist zondag of de colleges en tentamens van maandag doorgaan.