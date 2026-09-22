ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Macron bij VN: landen moeten opkomen voor internationale orde

Samenleving
door anp
dinsdag, 22 september 2026 om 21:52
anp220926225 1
Volg ons op Google Nieuws
NEW YORK (ANP) - De Franse president Emmanuel Macron vindt dat landen meer moeten doen om de wereld vooruit te helpen. Hij liet zich in een toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties onder meer kritisch uit over de manier waarop wordt omgegaan met de Palestijnen. Landen zijn volgens Macron te laks.
De Franse president wees erop dat vorig jaar tientallen landen de Palestijnse staat erkenden. "Maar hoe geloofwaardig zijn we als we inactief blijven ten aanzien van Gaza? Sommigen zeggen dat er vrede is, maar dat heeft geen humanitaire leveranties mogelijk gemaakt", aldus Macron. "We moeten ons allemaal schamen." Hij uitte ook kritiek op het geweld tegen Palestijnen in de Westelijke Jordaanoever.
Eerder in zijn toespraak waarschuwde Macron dat landen hun macht misbruiken om de internationale orde te ondermijnen. "De vraag is of we met deze natuurtoestand willen leven, waarbij de wet van de jungle geldt, of dat we willen leven in een beschaafde internationale gemeenschap."
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-6859867

Dit goedje reinigt je afvoer beter dan chemicaliën of azijn met baking soda, en iedereen heeft het in huis

shutterstock 2134527207

Waarom honden blaffen

256988701_l

Je zonnepanelen leveren straks fors minder op: vijf dingen die je vóór 1 januari moet regelen

180045255_m

Hoe vaak poep jij? Je stoelgang zegt veel over je gezondheid

europese gasprijs veert op in aanloop naar koudegolf1704279630

De gasvoorraad is nog nooit zo laag geweest voor eind september: dit betekent het voor jouw winterrekening

negen-steden-header

Niet Utrecht of Rotterdam: déze stad is na Amsterdam het duurst’.

Loading