Macron bij VN: landen moeten opkomen voor internationale orde

NEW YORK (ANP) - De Franse president Emmanuel Macron vindt dat landen meer moeten doen om de wereld vooruit te helpen. Hij liet zich in een toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties onder meer kritisch uit over de manier waarop wordt omgegaan met de Palestijnen. Landen zijn volgens Macron te laks.

De Franse president wees erop dat vorig jaar tientallen landen de Palestijnse staat erkenden. "Maar hoe geloofwaardig zijn we als we inactief blijven ten aanzien van Gaza? Sommigen zeggen dat er vrede is, maar dat heeft geen humanitaire leveranties mogelijk gemaakt", aldus Macron. "We moeten ons allemaal schamen." Hij uitte ook kritiek op het geweld tegen Palestijnen in de Westelijke Jordaanoever.

Eerder in zijn toespraak waarschuwde Macron dat landen hun macht misbruiken om de internationale orde te ondermijnen. "De vraag is of we met deze natuurtoestand willen leven, waarbij de wet van de jungle geldt, of dat we willen leven in een beschaafde internationale gemeenschap."