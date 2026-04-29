Wall Street sluit gemengd terwijl olieprijzen fors oplopen

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met een gemengd beeld gesloten. Beleggers zagen de prijs van olie fors omhoog gaan doordat er nog geen zicht is op een heropening van de Straat van Hormuz. Een vat Brentolie bereikte de hoogste prijs sinds juni 2022.

Nieuwssite Axios meldde woensdag dat de Amerikaanse president Donald Trump niet akkoord is met het Iraanse voorstel voor een heropening van de zeestraat. Hij voegde daaraan toe dat de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens in stand blijft totdat er een deal is rondom het nucleaire programma van Iran. De prijs van Brentolie, maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, steeg met 7,6 procent tot 119,76 dollar per vat. Amerikaanse olie werd 7,7 procent duurder tot 107,60 dollar per vat.

De Dow-Jonesindex zakte 0,6 procent tot 48.861,81 punten en de brede S&P 500-index sloot een fractie lager op 7135,95 punten. Techbeurs Nasdaq eindigde een fractie hoger op 24.673,24 punten.