Washington Post: vliegdekschip VS verlaat Midden-Oosten

WASHINGTON (ANP) - Het Amerikaanse vliegdekschip de USS Gerald R. Ford verlaat het Midden-Oosten en vaart de komende dagen naar Virginia, meldden Amerikaanse functionarissen aan de Washington Post. Het schip bevindt zich al tien maanden op zee en moet dringend gerepareerd worden.

Het schip is een van de drie vliegdekschepen in de regio. Het vertrek is volgens de Amerikaanse krant een aanzienlijk verlies aan vuurkracht in het Midden-Oosten.

De Ford is het grootste en modernste vliegdekschip van de Amerikaanse marine. Het werd onder meer ingezet bij een zeeblokkade voor de kust van Venezuela. Daarna voer het schip naar het Midden-Oosten om te helpen bij de oorlog tegen Iran.

Het schip liep schade op na een brand in de wasruimte. Ook waren er meermaals problemen met de toiletten. Zodra het schip terug in de haven is, zal het naar verwachting uitgebreide reparaties en onderhoud ondergaan. Normaal gesproken duren missies van vliegdekschepen zes of zeven maanden, schrijft de Washington Post.