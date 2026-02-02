Wall Street sluit hoger na goede industriële productiecijfers

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag hoger geëindigd. Beleggers reageerden onder meer op goede cijfers over de industriële productie in de Verenigde Staten. Daaruit kwam naar voren dat de productieactiviteit in januari onverwacht is gegroeid in het snelste tempo sinds 2022.

Het is ook de eerste keer in een jaar tijd dat de productieactiviteit is gegroeid, dankzij een sterke stijging van nieuwe orders en productie. De inkoopmanagersindex steeg in januari naar 52,6, tegen 47,9 in december. Een cijfer boven de 50 geeft groei aan, daaronder juist krimp.

De Dow-Jonesindex sloot 1,1 procent hoger op 49.407,66 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,5 procent naar 6976,44 punten. Techbeurs Nasdaq klom 0,6 procent naar 23.592,11 punten.

Walt Disney

Beleggers moeten het deze week met minder macro-economische cijfers doen vanwege de gedeeltelijke shutdown van de Amerikaanse overheid sinds vorige week. Het Amerikaanse statistiekbureau van het ministerie van Arbeid heeft de publicatie van het banenrapport over januari, dat vrijdag op de planning stond, uitgesteld.

Walt Disney daalde 7,4 procent. Het entertainmentconcern kwam maandag met resultaten over het afgelopen kwartaal. Die waren beter dan analisten hadden verwacht. Het bedrijf waarschuwde voor een daling van het aantal internationale bezoekers aan zijn Amerikaanse themaparken.

Moederbedrijf Google

Nvidia zakte 2,9 procent. Ingewijden zeiden tegen zakenkrant The Wall Street Journal dat de topman van het AI-chipbedrijf in besloten kring heeft benadrukt dat de eerder aangekondigde overeenkomst om 100 miljard dollar te investeren in ChatGPT-maker OpenAI niet definitief is. De zorgen over de forse investeringen in kunstmatige intelligentie (AI) en de hoge koerswaarderingen van AI-aandelen laaiden daardoor op.

Alphabet, het moederbedrijf van Google, webwinkel Amazon en chipbedrijf Advanced Micro Devices (AMD) stegen tot 4 procent. Deze bedrijven komen later deze week met cijfers.

Goud- en zilverprijzen

Oracle zakte 2,8 procent, nadat het softwarebedrijf eerder op de dag nog 1,7 procent won. Oracle kondigde aan dit jaar tot 50 miljard dollar aan nieuw kapitaal te willen ophalen.

De prijzen van goud en zilver gingen maandag verder omlaag, na de historische koersval op vrijdag. Hecla Mining, het grootste zilvermijnbouwbedrijf in de VS, verloor 4,3 procent.