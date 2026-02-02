Politie zoekt naar antwoorden rond dood jongen (16) in Den Hoorn

DEN HOORN (ANP) - De politie zoekt nog naar antwoorden in de zaak van de 16-jarige jongen die vorige maand in Den Hoorn is doodgestoken. Ook is bij de politie niet duidelijk waarom de jongen uit Delft die avond op donderdag 22 januari bij de Spoorplaats in Den Hoorn was.

In Opsporing Verzocht is maandag gemeld dat omwonenden tijdens die fatale avond meerdere scooters hard hebben horen wegrijden. Ook zou iemand op een elektrische fiets zijn weggereden. De politie roept mensen op zich te melden als ze meer weten over wat er is voorgevallen en over de mogelijke daders.

Voor de steekpartij is al snel een 18-jarige jongen uit Rijswijk aangehouden. Hij zit nog vast. Ondanks de aanhouding is volgens Opsporing Verzocht de precieze toedracht nog niet duidelijk.