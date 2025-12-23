Wall Street sluit hoger na meevallende groeicijfers economie VS

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag hoger gesloten. Beleggers reageerden op meevallende cijfers over de Amerikaanse economie. Daaruit kwam naar voren dat de economie van de Verenigde Staten in het derde kwartaal met 4,3 procent is gegroeid, de grootste groei in twee jaar.

De cijfers moesten eigenlijk al eerder naar buiten komen, maar de publicatie werd uitgesteld vanwege de shutdown van de Amerikaanse overheid. ING-econoom James Knightley noemt de cijfers "een fantastisch resultaat". Hij verwacht echter dat de groei in het huidige kwartaal waarschijnlijk aanzienlijk trager zal zijn, mede door de gevolgen van de wekenlange shutdown.

De Dow-Jonesindex steeg 0,2 procent tot 48.442,41 punten. De brede S&P 500-index eindigde 0,5 procent hoger op 6909,79 punten. Daarmee bereikte de S&P 500 een nieuwe recordslotstand. Techgraadmeter Nasdaq klom 0,6 procent naar 23.561,84 punten.

Beleggers verwachten dat de kans op een renteverlaging door de Federal Reserve begin 2026 kleiner is geworden door de meevallende groeicijfers. Verder werden dinsdag cijfers over het consumentenvertrouwen in de VS gepubliceerd. Daaruit bleek dat het consumentenvertrouwen in december voor de vijfde maand op rij is gedaald tot 89,1, tegen 92,9 in november.

Techaandelen waren erg in trek onder beleggers. AI-chipconcern Nvidia steeg 3 procent. Branchegenoot Broadcom won 2,3 procent.

Farmaceut Eli Lilly daalde 0,5 procent. De Deense concurrent Novo Nordisk kreeg toestemming van geneesmiddelenautoriteit FDA om een pilversie van zijn afslankinjectiemiddel Wegovy op de Amerikaanse markt te brengen. Dat zou in januari moeten gebeuren. Novo Nordisk heeft daarmee een voorsprong op Eli Lilly, dat ook aan een pil werkt van zijn obesitasmiddel Zepbound. Die zou in maart in de VS moeten verschijnen.

Electronic Arts (EA), bekend van games als EA Sports FC en The Sims, klom 0,2 procent. De aandeelhouders hebben ingestemd met de overname van EA ter waarde van 55 miljard dollar door een groep investeerders, waaronder het Saudische staatsfonds PIF. EA verdwijnt door de overname van de beurs.

Woensdag is Wall Street een halve dag open in aanloop naar kerstavond. Op eerste kerstdag blijven de aandelenbeurzen in New York dicht. Vrijdag, op tweede kerstdag, wordt wel gehandeld in New York.