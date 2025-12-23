Darter Noppert in meeslepend duel onderuit tegen WK-debutant

LONDEN (ANP) - Danny Noppert is na een meeslepende wedstrijd uitgeschakeld op het WK darts in Londen. De 34-jarige Fries ging in de tweede ronde ondanks een sterke comeback met 3-2 onderuit tegen de Britse WK-debutant Justin Hood. In de allesbeslissende vijfde set was het maximale aantal van 11 legs nodig om de wedstrijd te beslissen (6-5).

In de eerste set waren beide darters aan elkaar gewaagd, maar Hood (32) trok aan het langste eind. Ook de tweede set was voor de nummer 86 van de wereld, die sterk bleef gooien. De Nederlandse nummer 6 van de wereldranglijst vocht zich terug, werkte een matchdart van zijn tegenstander weg en won de derde set. Door ook de vierde set te winnen, bracht Noppert de stand gelijk op 2-2. In de beslissende vijfde set, die met een verschil van 2 legs moest worden beslist, kwam de Nederlander voor het eerst op voorsprong. De Brit kwam weer op gelijke hoogte en besliste de partij na 11 legs in zijn voordeel.

Noppert toonde na afloop bewondering voor het spel van Hood. "Ik was echt versteld van wat hij deed. Hij was het hele jaar al goed, maar niet zoals nu. Hij speelde de wedstrijd van zijn leven. Ik gun het hem enorm", zei de Fries voor de camera van Viaplay.

Bemachtigen

De Nederlandse darters Niels Zonneveld, Wesley Plaisier, Kevin Doets, Gian van Veen en Jermaine Wattimena slaagden er wel in een plek bij de laatste 32 te bemachtigen.

Michael van Gerwen staat dinsdagavond in Alexandra Palace nog tegenover de Ier William O'Connor voor een plek in de derde ronde.