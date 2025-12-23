Van Gerwen eenvoudig door naar derde ronde op WK darts

LONDEN (ANP) - Michael van Gerwen (36) heeft eenvoudig de derde ronde van het WK darts in Londen bereikt. De drievoudig wereldkampioen won in het Londense Alexandra Palace met 3-1 van de Ier William O'Connor. Van Gerwen kwam vrijwel geen moment in de problemen tegen O'Connor. Mighty Mike gooide bij vlagen weer als vanouds en kende alleen in de derde set een inzinking.

Van Gerwen speelt in de derde ronde tegen de Duitser Arno Merk. "Ik heb lekker gespeeld. Ik ben blij dat ik er na de kerst nog in zit", zei Van Gerwen na afloop bij Viaplay.

De Nederlandse darters Niels Zonneveld, Wesley Plaisier, Kevin Doets, Gian van Veen en Jermaine Wattimena slaagden er net als Van Gerwen in zich bij de laatste 32 te voegen.

Van Gerwen verloor vorig jaar in de finale van Luke Littler. Het was de zevende keer dat hij in de eindstrijd stond.

Het WK darts vindt plaats in Alexandra Palace in Londen. Het toernooi begon op 11 december en de finale wordt gespeeld op 3 januari.