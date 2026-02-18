ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ook in Flevoland en Noord-Holland code geel om gladheid

Samenleving
door anp
woensdag, 18 februari 2026 om 22:13
anp180226207 1
DE BILT (ANP) - Wegens mogelijke gladheid door sneeuwval is ook voor de provincies Flevoland en Noord-Holland code geel afgegeven door het KNMI. De sneeuwbuien trekken van het zuiden van het land richting het noorden. Code geel was al gegeven voor Utrecht, Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Zuid-Holland en geldt vanaf de nacht tot het begin van de donderdagmiddag.
Er kan een laag sneeuw ontstaan van 1 tot 3 centimeter en lokaal tot 5 centimeter. Aan het einde van de ochtend gaat het dooien, waardoor de gladheid oplost.
Meerdere overheden hebben al aangekondigd rekening te houden met winterse neerslag. Zo gaan de strooiwagens in Den Haag vanaf 23.00 uur de hoofdwegen op en laat de provincie Zuid-Holland weten dat de strooiwagens sinds 20.00 uur bezig zijn met gladheidsbestrijding.
Schiphol heeft al aangekondigd dat luchtvaartmaatschappijen op donderdag zo'n honderd vluchten hebben geschrapt vanwege het winterse weer.
loading

POPULAIR NIEUWS

skynews-putin-vladimir-generals_5765641

"Het imperium van Poetin stort feitelijk in elkaar – en de situatie zal verslechteren, niet verbeteren."

131962873_m

Experts: 55-plussers dupe bezuinigingen

ANP-551038786

VS in verval: Na 88 jaar stopt peilingsbureau Gallup met goedkeuringscijfer van president

ANP-550901411

Van Berkel zit nét lang genoeg in de Kamer om twee jaar wachtgeld op te eisen

Scherm­afbeelding 2026-02-18 om 06.17.26

Bill White, de mini-Trump in Brussel: hoe een ambassadeur een land tegen zich in het harnas joeg

Scherm­afbeelding 2026-02-18 om 07.58.35

Video: Deze skiërs bewonderen de lawine. Dan worden ze bedolven

Loading