Ook in Flevoland en Noord-Holland code geel om gladheid

DE BILT (ANP) - Wegens mogelijke gladheid door sneeuwval is ook voor de provincies Flevoland en Noord-Holland code geel afgegeven door het KNMI. De sneeuwbuien trekken van het zuiden van het land richting het noorden. Code geel was al gegeven voor Utrecht, Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Zuid-Holland en geldt vanaf de nacht tot het begin van de donderdagmiddag.

Er kan een laag sneeuw ontstaan van 1 tot 3 centimeter en lokaal tot 5 centimeter. Aan het einde van de ochtend gaat het dooien, waardoor de gladheid oplost.

Meerdere overheden hebben al aangekondigd rekening te houden met winterse neerslag. Zo gaan de strooiwagens in Den Haag vanaf 23.00 uur de hoofdwegen op en laat de provincie Zuid-Holland weten dat de strooiwagens sinds 20.00 uur bezig zijn met gladheidsbestrijding.

Schiphol heeft al aangekondigd dat luchtvaartmaatschappijen op donderdag zo'n honderd vluchten hebben geschrapt vanwege het winterse weer.