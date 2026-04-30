Wall Street sluit hoger na resultaten Alphabet en Caterpillar

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag hoger gesloten. Beleggers reageerden onder meer op positieve kwartaalresultaten van Alphabet, het moederbedrijf van Google, en de fabrikant van graafmachines, bulldozers en mijnbouwtrucks Caterpillar.

Caterpillar won 9,9 procent. Het bedrijf kwam met beter dan verwachte kwartaalcijfers. Ook heeft het zijn omzetverwachtingen voor de lange termijn naar boven bijgesteld, dankzij de snel groeiende verkoop van bouw- en energieopwekkingsapparatuur. Caterpillar ziet de vraag naar zijn energieapparatuur sterk toenemen vanwege de enorme vraag naar elektriciteit voor datacenters.

De brede S&P 500-index eindigde 1 procent hoger op 7209,01 punten. De index steeg deze maand ruim 10 procent, de grootste toename sinds november 2020. De Dow-Jonesindex klom 1,6 procent tot 49.652,14 punten. Techgraadmeter Nasdaq steeg 0,9 procent tot 24.892,31 punten. Woensdag sloten de graadmeters nog met een gemengd beeld.

Google

Alphabet kreeg er 10 procent bij, de grootste stijging in meer dan een jaar. Ook het moederbedrijf van Google presteerde in het afgelopen kwartaal beter dan verwacht. Vooral via de cloud- en platformdiensten van Google Cloud kwam meer geld binnen, dankzij de toepassingen van AI en de achterliggende rekenkracht die het bedrijf klanten aanbiedt.

Verder hadden beleggers aandacht voor cijfers over de economische groei in de Verenigde Staten. Het Bureau of Economic Analysis meldde dat de economie van het land in het eerste kwartaal 2 procent groeide. Daarmee steeg het bruto binnenlands product (bbp) harder dan in het laatste kwartaal van vorig jaar.

Olieprijzen

De olieprijzen daalden donderdag, nadat ze door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten de afgelopen dagen waren gestegen tot het hoogste niveau in vier jaar. Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, werd 3,4 procent goedkoper tot 114,01 dollar per vat. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,3 procent minder op 105,47 dollar.

Meta Platforms daalde 8,6 procent. Het bedrijf achter Facebook en Instagram boekte afgelopen kwartaal meer omzet dan verwacht. De resultaten werden overschaduwd door een daling van de gebruikersgroei ten opzichte van het vierde kwartaal van 2025. Meta gaf de internetstoringen in Iran en de beperkingen op WhatsApp in Rusland de schuld van de daling.

Microsoft verloor 3,9 procent. Het softwareconcern presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht. De kapitaalinvesteringen in AI vielen echter tegen.