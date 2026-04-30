Hegseth: 60-dagenregel voor einde oorlog niet tijdens bestand

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth heeft in de Senaat afstand genomen van een naderende deadline voor de oorlog in het Midden-Oosten. In de wet staat dat de president vijandelijkheden na zestig dagen alleen mag voortzetten met toestemming van het Congres, maar volgens Hegseth moet de periode waarin een bestand geldt daarin niet worden meegenomen.

De minister benadrukte dat de interpretatie van de regels meer een zaak is voor het Witte Huis, maar gaf wel zijn eigen uitleg. "We zitten nu in een staakt-het-vuren", zei hij. "Voor zover als wij het begrijpen, pauzeert of stopt de klok van zestig dagen als een bestand van kracht is." Dat kan een voorbode zijn van het standpunt dat de regering gaat innemen.

Het zou niet de eerste keer zijn dat een regering de zestigdagengrens naast zich neerlegt. Toch is de deadline, die volgens Amerikaanse media vrijdag valt, politiek belangrijk. Het kan leiden tot meer politieke druk om de oorlog te stoppen, ook van Republikeinen.