Geen bijzonderheden gemeld bij herverkiezingen Gorinchem

GORINCHEM (ANP) - In de rapporten van de leden van 24 stembureaus zijn bij de herverkiezingen van woensdag in Gorinchem geen bijzonderheden gemeld. Ditmaal zijn er iets meer volmachten uitgegeven. Dat zou kunnen komen door de meivakantie.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart noteerden vrijwilligers van een stembureau dat een kandidaat meermaals met kiezers langskwam die ook meerdere volmachten bij zich had. Dat droeg bij aan vermoedens van stemfraude, waarna werd gekozen voor een nieuwe stemming.

In aanloop naar 18 maart had burgemeester Reinie Melissant al signalen gehoord dat er stemmen werden geronseld. Op de stemdag zelf werden die vermoedens concreet. Naderhand herkenden leden van een ander stembureau dezelfde werkwijze met volmachten. Mensen zouden telefonisch en aan de deur onder druk gezet zijn een volmacht af te geven. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak.

De uitslag van de herverkiezing was nauwelijks anders dan in maart. Alleen D66 verloor een zetel en het CDA won er een.