Wall Street sluit hoger vlak voor kerst, techaandelen in de lift

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn de dag voor Kerstmis met plussen gesloten. Net als een dag eerder wonnen ook dinsdag tech- en chipaandelen aan waarde. Zo stegen Nvidia, Meta Platforms en Broadcom tot meer dan 3 procent.

Mede dankzij die koerswinsten sloot techgraadmeter Nasdaq voor de tweede dag op rij beduidend hoger, met een plus van 1,4 procent tot 20.031,13 punten. De Dow-Jonesindex eindigde 0,9 procent hoger op 43.279,03 punten. De brede S&P 500 kreeg er 1,1 procent bij en sloot op 6040,04 punten.

De handelssessie was van korte duur vanwege kerstavond. Wall Street blijft op eerste kerstdag gesloten, maar is in tegenstelling tot de Europese beurzen op tweede kerstdag wel open.