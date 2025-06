Wall Street sluit lager door toenemende spanningen Midden-Oosten

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York stonden dinsdag opnieuw onder druk van spanningen in het Midden-Oosten. Beleggers vrezen onder andere meer betrokkenheid van de Verenigde Staten in het conflict tussen Israël en Iran. Volgens het Witte Huis heeft de Amerikaanse president Donald Trump dinsdag met zijn veiligheidsadviseurs overlegd over de situatie.

Daarnaast stuurde de president enkele berichten over het conflict de wereld in via zijn socialemediaplatform Truth Social. In een daarvan bedreigde hij de Iraanse opperste leider ayatollah Ali Khamenei. "We schakelen hem niet uit (doden!), tenminste nu nog niet." Trump voegde eraan toe dat het Amerikaanse geduld opraakt. "ONVOORWAARDELIJKE OVERGAVE", schreef hij in een ander bericht.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent lager op 42.215,80 punten. De brede S&P 500 daalde 0,8 procent tot 5982,72 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,9 procent tot 19.521,09 punten.