Schoof hamert op eenheid over tijdpad bij komende NAVO-top

DEN HAAG (ANP) - Het is "verstandig" als tijdens de NAVO-top wordt besloten dat de verhoging van de NAVO-norm in 2032 moet worden gerealiseerd door de lidstaten van het bondgenootschap. Maar voor het demissionaire kabinet is dat jaartal geen halszaak, aldus premier Dick Schoof. "De eenheid van de NAVO is het allerbelangrijkste."

Er wordt nog steeds onderhandeld over het jaartal, zei Schoof in een debat over de top volgende week in Den Haag. In de gesprekken gaat het niet om "enorme verschuivingen". Het kabinet kan "prima uit de voeten" met 2032 zoals is voorgesteld door secretaris-generaal Mark Rutte van de NAVO. Maar als uit de onderhandelingen een ander jaartal komt, zal Nederland "niet de showstopper zijn", verklaarde Schoof.

Op de top zullen de landen afspreken de NAVO-norm te verhogen naar 5 procent. 3,5 procent moet naar harde militaire uitgaven en 1,5 procent naar ondersteunende zaken als infrastructuur en cyberveiligheid. Volgens Schoof liggen de percentages wel vast. Daar zal "niet meer van afgeweken worden".