Wielrenster Van Dijk stopt na dit seizoen

CHAUVIGNY (ANP) - Ellen van Dijk beëindigt haar carrière na dit seizoen. Dat maakte de 38-jarige wielrenster van Lidl-Trek bekend in het tv-programma De Avondetappe van de NOS.

Van Dijk werd drie keer wereldkampioen tijdrijden (in 2013, 2021 en 2022) en vier keer wereldkampioen op de ploegentijdrit. Ze veroverde ook vier keer de Europese titel in het tijdrijden en werd in 2021 Europees kampioene op de weg. Van Dijk won de Ronde van Vlaanderen in 2014.

"Ik heb er heel lang over nagedacht en vond het ook een moeilijke beslissing", zei Van Dijk. "Ik vind wielrennen mooi, trainen prachtig en tijdrijden het allermooiste wat er is, maar wielrennen is niet alleen tijdrijden. Rijden in het peloton vind ik niet meer prettig. Ik ben een paar keer hard gevallen en ben daar zo klaar mee. Dat wilde ik niet meer."

Van Dijk kwam in mei hard ten val waarbij ze een breuk in haar rechterschouder opliep. "In de Baloise Ladies Tour ben ik weer op dezelfde schouder gevallen. De ploegarts besliste toen dat ik niet zou rijden in de Tour", verklaarde ze waarom ze niet was opgenomen in de Tourselectie van Lidl-Trek.