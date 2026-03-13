Wall Street sluit lager in afwachting van voortgang Iranoorlog

door anp
vrijdag, 13 maart 2026 om 21:15
NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag opnieuw met verliezen geëindigd. Beleggers wachtten verdere ontwikkelingen rond de Iranoorlog af, die nu bijna twee weken duurt. De olieprijzen namen verder toe.
Wall Street maakt zich steeds meer zorgen dat de stijgende olieprijzen leiden tot een hogere inflatie en tragere economische groei. Beleggers hebben hun verwachtingen voor renteverlagingen dit jaar door de Federal Reserve naar beneden bijgesteld. Volgende week komt de Fed weer met het volgende rentebesluit. Naar verwachting zal de Amerikaanse centrale bank de rente dan ongewijzigd laten.
De brede S&P 500-index daalde tot de laagste stand van dit jaar. De index sloot 0,6 procent lager op 6632,19 punten. De Dow-Jonesindex zakte 0,3 procent tot 46.558,47 punten. Techbeurs Nasdaq verloor 0,9 procent op 22.105,36 punten. Donderdag waren nog verliezen tot 1,8 procent te zien.
