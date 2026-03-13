Slotklim bergetappe Parijs-Nice geschrapt door winterweer

Sport
door anp
vrijdag, 13 maart 2026 om 21:05
NICE (ANP/Belga) - De slotklim in de zevende etappe van Parijs-Nice is geschrapt. De organisatie van de Franse WorldTour-koers heeft het parcours van de koninginnenrit aangepast vanwege het voorspelde winterweer. De finish van de rit die begint in Nice ligt nu niet in Auron, maar in Isola, zo meldde de ASO.
In Auron wordt zaterdag veel sneeuwval verwacht en temperaturen rond het vriespunt. Daarom ligt de aankomst bijna 800 meter lager. De laatste tientallen kilometers lopen licht omhoog.
Jonas Vingegaard leidt in het algemeen klassement met 3.22 minuten voorsprong op Daniel Felipe Martínez.
Het is al het derde jaar op rij dat de organisatie door winterweer zijn koninginnenrit naar Auron moet aanpassen.
POPULAIR NIEUWS

Dit onthult dat je baas is onbekwaam is, zegt Harvard

Jongen (11) schiet vader dood in slaap na ruzie over Nintendo Switch

Wat vertelt de slaaphouding van je kat jou eigenlijk?

Grote overwinning Poetin, Trump schort oliesancties op

Dit zijn de meest verslavende drugs volgens nieuw onderzoek

Onderzoekers vinden oorzaak gevaarlijke vogelgriepvarianten

