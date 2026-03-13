Slotklim bergetappe Parijs-Nice geschrapt door winterweer

NICE (ANP/Belga) - De slotklim in de zevende etappe van Parijs-Nice is geschrapt. De organisatie van de Franse WorldTour-koers heeft het parcours van de koninginnenrit aangepast vanwege het voorspelde winterweer. De finish van de rit die begint in Nice ligt nu niet in Auron, maar in Isola, zo meldde de ASO.

In Auron wordt zaterdag veel sneeuwval verwacht en temperaturen rond het vriespunt. Daarom ligt de aankomst bijna 800 meter lager. De laatste tientallen kilometers lopen licht omhoog.

Jonas Vingegaard leidt in het algemeen klassement met 3.22 minuten voorsprong op Daniel Felipe Martínez.

Het is al het derde jaar op rij dat de organisatie door winterweer zijn koninginnenrit naar Auron moet aanpassen.