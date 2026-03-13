ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rode Kruis slaat alarm over lot burgers in Libanon

Samenleving
door anp
vrijdag, 13 maart 2026 om 21:33
anp130326216 1
BEIROET (ANP) - Het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) heeft alarm geslagen over de verslechterende situatie in Libanon. Daar slaan burgers massaal op de vlucht voor opgelaaid geweld tussen Israël en Hezbollah.
"Mensen schuilen in de open lucht, langs de weg, aan de kust, en leven onder het geluid van overvliegende gevechtsvliegtuigen, terwijl ze vrezen voor hun leven en de veiligheid van hun dierbaren", meldt Agnès Dhur van het ICRC in Libanon. "Veel gebieden die te maken hebben met evacuatiebevelen zijn spookplaatsen geworden", stelde Dhur. "Behalve wanneer bewoners het risico nemen terug te keren om hun huizen en bezittingen te controleren tussen de dagelijkse aanvallen door."
Een einde aan het conflict lijkt nog niet in zicht te zijn. Hezbollah benadrukte vrijdag klaar te zijn voor een lange strijd. De beweging vuurt raketten af op Israël, dat luchtaanvallen uitvoert in Libanon.
De autoriteiten in Libanon melden dat er zeker 773 doden zijn gevallen sinds begin maart, onder wie 103 kinderen.
loading

Loading