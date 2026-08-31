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Alcaraz boekt op US Open simpele zege bij rentree in enkelspel

Sport
door anp
maandag, 31 augustus 2026 om 22:27
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NEW YORK (ANP) - De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz heeft eenvoudig de tweede ronde bereikt op de US Open. De als tweede geplaatste titelverdediger was in New York met 6-4 6-4 6-4 te sterk voor de Rus Roman Safiullin. De tweevoudig winnaar van het grandslamtoernooi treft in de volgende ronde de Portugees Jaime Faria.
Alcaraz (23) speelde zijn eerste wedstrijd in het enkelspel in meer dan vier maanden tijd. Hij kampte lang met een polsblessure. De huidige nummer 3 van de wereld deed afgelopen week al wel mee in het gemengd dubbel op de US Open. Samen met de Amerikaanse Serena Williams verloor hij in de kwartfinales.
Alcaraz had tegen Safiullin aan een break genoeg om de eerste set te winnen. Hij draaide in de tweede set een 2-0-achterstand om, waarna hij in de derde set een vroege break niet meer weggaf.
Zevenvoudig grandslamwinnaar Alcaraz won de US Open in 2022 en 2025. Dit jaar veroverde hij voor het eerst de titel op de Australian Open. Door zijn blessure ontbrak hij op Roland Garros en Wimbledon.
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