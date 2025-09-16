De Jong: veiligheid vrouwen in troonrede bijzonder en bitterzoet

DEN HAAG (ANP) - Het is "ontzettend bijzonder - en tegelijk bitterzoet - dat de veiligheid van meisjes en vrouwen in de troonrede wordt benoemd", zei campagneleider Danique de Jong van de inmiddels beëindigde crowdfundingactie 'Wij eisen de nacht op' dinsdag. Ze reageerde daarmee op de woorden van de koning, die in de rede had gezegd dat het onacceptabel is dat meisjes en vrouwen zich op straat onveilig voelen.

"Het onderstreept hoe groot de urgentie is. Dit is te danken aan iedereen die de afgelopen tijd zijn stem heeft laten horen, zich heeft ingezet om dit onderwerp zichtbaar te maken en het gesprek aan te gaan. Zonder al die acties en betrokkenheid was dit resultaat er niet geweest."

De inzamelingsactie, gericht op meer aandacht voor de veiligheid van vrouwen op straat, begon na de moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude. Zij werd in augustus in Duivendrecht slachtoffer van dodelijk geweld toen ze 's nachts naar huis fietste. Met de inzamelingsactie zorgde De Jong er onder meer voor dat de boodschap 'Wij eisen de nacht op' een paar dagen na de dood van Lisa overal in het land op digitale schermen te zien was.

12 miljoen euro

In de weken erna groeide de aandacht in Nederland voor straatgeweld tegen vrouwen op straat en binnenshuis. Zo waren er protesten in meerdere steden tegen femicide.

Dinsdag werd ook bekend dat het kabinet 12 miljoen euro extra uittrekt voor de opvang van vrouwen die niet meer thuis kunnen wonen, bijvoorbeeld vanwege huiselijk geweld. "Fijn en geweldig", aldus De Jong. Maar ook "natuurlijk nog niet genoeg". Cruciaal, zegt ze, is dat "toekomstige kabinetten concrete maatregelen nemen: van structurele investeringen in preventie en opvang tot een harde aanpak van femicide."

Ingezamelde geld

De Jong, die met de actie ruim een half miljoen euro ophaalde, zegt actief bezig te blijven met vrouwenveiligheid. Het ingezamelde geld is volgens haar nog bij de crowdfundingorganisatie. Ze laat dat pas uitbetalen naar een stichting als er een "bestedingsplan" is. Daarover is ze nu in gesprek met meerdere partijen, zoals WOMEN Inc., Rutgers, politie, een wethouder, een onderzoeker en docenten. "Zo wordt het samenkomen van beleid en praktijk geborgd."