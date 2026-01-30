ECONOMIE
Duizenden demonstranten bij ICE-protest Minneapolis

door anp
vrijdag, 30 januari 2026 om 22:46
MINNEAPOLIS (ANP) - Duizenden mensen hebben zich verzameld in het centrum van Minneapolis om te protesteren tegen immigratiedienst ICE. CNN meldt dat demonstranten teksten scanderen en borden omhooghouden met de tekst 'ICE Out'.
De Amerikaanse zanger Bruce Springsteen was vrijdag ook aanwezig. Hij bracht deze week het lied 'Streets of Minneapolis' uit, een protestlied ter ere van Alex Pretti en Renée Good, die door federale agenten werden doodgeschoten. Hij zong het nummer tijdens een benefietconcert voor de families van de slachtoffers.
Verslaggevers van The New York Times melden ook demonstraties in New York en Los Angeles. Er zijn ook protesten gepland in andere Amerikaanse steden, zoals Atlanta en Chicago. Talloze bedrijven in het land zeggen hun deuren te sluiten uit protest tegen de federale immigratieacties in Minneapolis.
