Wall Street sluit met verlies, chipbedrijf Broadcom flink lager

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen gesloten. Chipproducent Broadcom ging flink onderuit na kwartaalcijfers die slecht werden ontvangen door beleggers op Wall Street. Softwareconcern Oracle stond eveneens bij de verliezers na de koersval een dag eerder door tegenvallende resultaten.

Broadcom verloor ruim 11 procent. Het bedrijf zette afgelopen kwartaal een recordomzet in de boeken en de winst verdubbelde bijna. Maar Broadcom waarschuwde ook voor lagere winstmarges op chips voor kunstmatige intelligentie (AI). Oracle zakte 4,5 procent na het verlies van bijna 11 procent op donderdag door zorgen of het bedrijf de hoge uitgaven aan AI-datacenters wel kan terugverdienen.

Door de verliezen voor onder meer Oracle en Broadcom daalde de technologiegraadmeter Nasdaq 1,7 procent tot 23.195,17 punten. De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent lager op 48.458,05 punten en de brede S&P 500 sloot 1,1 procent in de min op 6827,41 punten. Een dag eerder werden nog nieuwe records bereikt door de Dow en S&P 500.