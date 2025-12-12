ECONOMIE
Handbalsters verliezen halve finale WK van te sterk Noorwegen

Sport
door anp
vrijdag, 12 december 2025 om 22:15
anp121225202 1
ROTTERDAM (ANP) - De Nederlandse handbalsters zijn er op het WK in eigen land niet in geslaagd de finale te halen. In een volgepakt Ahoy Rotterdam was viervoudig wereldkampioen Noorwegen in de halve finale te sterk: 25-35. Nederland kwam geen moment op voorsprong en moest als zo vaak op grote toernooien het hoofd buigen voor de Scandinavische handbalgrootmacht.
Oranje speelt zondag om 14.30 uur de troostfinale tegen Frankrijk, waarvan het eerder dit toernooi won (26-23). Noorwegen neemt het in de finale op tegen Duitsland. Het is het derde WK op rij dat de Noorse ploeg in de finale staat.
