Schaatser Nuis ook in Hamar tweede achter Stolz op 1500 meter

HAMAR (ANP) - Kjeld Nuis is ook bij de wereldbekerwedstrijden in het Noorse Hamar op het podium geëindigd van de 1500 meter. De tweevoudig olympisch kampioen greep het zilver met een tijd van 1.44,95. Hij moest net als een week geleden in Heerenveen de ongenaakbare Jordan Stolz voor zich dulden. De Amerikaan was kort na de 500 meter ook de sterkste op de 1500 meter en won in een baanrecord van 1.44,16. De Chinees Ning Zhongyan werd derde met een tijd van 1.45,11.

De Nederlandse schaatssters kwamen niet in de buurt van het podium op de 1500 meter. Antoinette Rijpma-de Jong eindigde als zevende in een tijd van 1.56,56 en Melissa Wijfje werd negende in 1.56,89. Joy Beune, die de eerste drie wereldbekers op deze afstand had gewonnen, was afwezig in Hamar. De regerend wereldkampioene richt zich volledig op het olympisch kwalificatietoernooi over twee weken.

De Japanse Miho Takagi won in 1.54,95. Ze was drie honderdsten sneller dan Nadezjda Morozova uit Kazachstan (1.54,98). De Noorse Ragne Wiklund, die in haar rit duelleerde met Rijpma-de Jong, reed de derde tijd: 1.55,18.