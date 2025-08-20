Wall Street sluit wisselend na verschijnen Fed-notulen

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag wisselend gesloten. Beleggers verwerkten de notulen van de recentste beleidsvergadering van de Federal Reserve. Daaruit kwam naar voren dat de inflatie in de Verenigde Staten nog altijd het grootste zorgpunt was van de Fed-beleidsmakers, meer dan de werkgelegenheid.

"Een meerderheid van de deelnemers oordeelde dat het opwaartse risico voor inflatie het grootste van deze twee risico's was", staat in de notulen. De Fed liet de rente vorige maand ongewijzigd. In een verklaring gaf de Amerikaanse centrale bank destijds aan dat de inflatie "enigszins verhoogd" bleef en dat de arbeidsmarkt "solide" was. Een meevallende inflatie en een zwakke banengroei geven de Fed daarentegen meer ruimte om de economie te ondersteunen met lagere leenkosten.

De Dow-Jonesindex steeg een fractie tot 44.938,31 punten. De brede S&P 500 verloor 0,2 procent en eindigde op 6395,78 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde 0,7 procent tot 21.172,86 punten.

Koersdaling Alphabet

Ondertussen wachten beleggers op de toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell in de Amerikaanse stad Jackson Hole op vrijdag. Zij hopen op hints over welke kant het rentebeleid van de Federal Reserve zal opgaan.

Google-moederbedrijf Alphabet daalde 1,1 procent. Google presenteerde woensdag zijn nieuwste generatie telefoons, de Pixel 10, Pixel 10 Pro en Pixel 10 Pro XL. De toestellen kunnen worden gebruikt voor meer toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Ook kwam het techconcern met een opvouwbare telefoon, een nieuwe smartwatch en nieuwe draadloze oortjes.

Warenhuisketen Target

Intel zakte 7 procent, waarmee de koerswinst van een dag eerder zo goed als verdampte. Beleggers leken wat winst te nemen, nadat op dinsdag bekend was geworden dat de Japanse techinvesteerder SoftBank 2 miljard dollar in de chipproducent steekt. Het Witte Huis bevestigde ook dat de regering-Trump praat over een belang van 10 procent in Intel.

Target sloot 6,3 procent lager. De warenhuisketen heeft zijn kwartaalcijfers gepubliceerd waaruit naar voren kwam dat de omzet met bijna 2 procent is gedaald. Ook kondigde het bedrijf het vertrek van topman Brian Cornell aan.