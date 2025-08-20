ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Politici stappen mogelijk in of uit Israëls kabinet bij bestand

Samenleving
door anp
woensdag, 20 augustus 2025 om 22:12
anp200825184 1
JERUZALEM (ANP) - Een eventueel staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas zou voor wisselingen in het Israëlische kabinet van premier Benjamin Netanyahu kunnen zorgen. Israëlische media, waaronder Times of Israel, melden dat de extremistische minister Bezalel Smotrich dreigt om zich terug te trekken als er een bestand komt. Oud-minister Benny Gantz zou juist overwegen om zich weer bij de regering aan te sluiten om een deal met Hamas aan een meerderheid te helpen.
Gantz sloot zich na 7 oktober 2023 al aan bij een nieuw opgezet oorlogskabinet om samen op te trekken met de oppositie in de strijd met Hamas. In juni 2024 trok Gantz zich terug omdat er geen plannen werden gemaakt voor de toekomst van de Gazastrook.
Het vorige staakt-het-vuren met Hamas in januari zorgde ook al voor het opstappen van een minister. De extremistische Itamar Ben-Gvir trok zich destijds terug, maar draaide die beslissing weer terug toen Netanyahu de oorlog in maart hervatte.
Vorig artikel

Hordeloopster Visser boekt zege in Lausanne en verslaat wereldtop

Volgend artikel

Wall Street sluit wisselend na verschijnen Fed-notulen

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2025-08-20 om 16.36.20

Trump vraagt zich af of hij in de hemel komt. Is hij dan toch erg ziek

BB Eveline Arno ik heb je nog niet gezien (1)

Eveline uit B&B Vol liefde is 22 kilo afgevallen: zo ziet ze er nu uit

ANP-528903376

Deze landen geven de meeste steun aan Oekraïne: eentje springt eruit

stock-photo-hand-woman-scanning-qr-code-through-smart-phone-while-doing-online-payment-at-store-2394568947 (1)

Zo kan je worden opgelicht met een QR-code

Hypotheekrenteaftrek

Waarom werd ooit de hypotheekrente-aftrek bedacht?

Screenshot-2025-08-15-at-11.50.30-Cropped-1800x1013

Zien: Blaricumse Bart uit B&B Vol Liefde hing al eerder de Don Juan uit in datingshow van Georgina Verbaan