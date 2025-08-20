Politici stappen mogelijk in of uit Israëls kabinet bij bestand

JERUZALEM (ANP) - Een eventueel staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas zou voor wisselingen in het Israëlische kabinet van premier Benjamin Netanyahu kunnen zorgen. Israëlische media, waaronder Times of Israel, melden dat de extremistische minister Bezalel Smotrich dreigt om zich terug te trekken als er een bestand komt. Oud-minister Benny Gantz zou juist overwegen om zich weer bij de regering aan te sluiten om een deal met Hamas aan een meerderheid te helpen.

Gantz sloot zich na 7 oktober 2023 al aan bij een nieuw opgezet oorlogskabinet om samen op te trekken met de oppositie in de strijd met Hamas. In juni 2024 trok Gantz zich terug omdat er geen plannen werden gemaakt voor de toekomst van de Gazastrook.

Het vorige staakt-het-vuren met Hamas in januari zorgde ook al voor het opstappen van een minister. De extremistische Itamar Ben-Gvir trok zich destijds terug, maar draaide die beslissing weer terug toen Netanyahu de oorlog in maart hervatte.