In de wereld van online gokken draait het om spanning, sensatie én je uiteindelijk winsten. We weten allemaal dat deze winsten vaak in het bonusspel pas echt op kunnen lopen en dat hier de prijzen verdeeld worden. Toch duurt het vaak lang voordat deze ronde zich eindelijk aandient.

Dat is precies de reden dat slots met een Bonus Buy feature op de markt zijn gekomen en dat ze bij aanbieders als Fortunica Casino in het assortiment verschijnen. Wat is er nou zo speciaal aan deze functie? Hoe werkt deze? En wat zijn de voordelen en potentiële gevaren ervan? In dit artikel leggen we het aan je uit aan de hand van verschillende populaire slots!

Wat is een Bonus Buy feature?

Met de Bonus Buy feature krijg je als speler direct toegang tot de bonusronde, zonder dat je hoeft te wachten tot deze willekeurig wordt geactiveerd in het basisspel. Je krijgt direct toegang tot het spannendste deel van het spel waar de hoogste prijzen verdeeld worden.

Kortom, waar je vroeger tientallen of soms wel honderden spins moest wachten op de bonusronde, kun je deze nu met één klik ontgrendelen!

Zoals de naam van de functie al zegt, betaal je hier wel de prijs voor. Je betaalt vaak een X-aantal keer de inzet. Zo betaal je bijvoorbeeld bij Wild Buffalo Fortune Wheel Bonus Buy 70 keer je inzet.

Wat maakt de Bonus Buy slots zo populair?

Dat Bonus Buy slots zo in de smaak vallen bij veel gokkers is niet vreemd. Spelers geven de voorkeur aan deze slots vanwege:

Mogelijke winsten : De mogelijke winsten liggen in het bonusspel een stuk hoger dan in het basisspel. Winsten tot wel 50.000 in de bonusronde zul je in het basisspel niet snel ontgrendelen.

: De mogelijke winsten liggen in het bonusspel een stuk hoger dan in het basisspel. Winsten tot wel 50.000 in de bonusronde zul je in het basisspel niet snel ontgrendelen. Directe spanning : Daarbij komt dat je direct aan het spannendste deel van het spel begint, zonder dat je eerst door het basisspel heen moet om het bonusspel te ontgrendelen.

: Daarbij komt dat je direct aan het spannendste deel van het spel begint, zonder dat je eerst door het basisspel heen moet om het bonusspel te ontgrendelen. Hogere RTP: In veel gevallen ligt de Return to Player (RTP) in het bonusspel een stuk hoger dan in het basisspel. Hierdoor maak je meer kans om te winnen dan in het basisspel.

Waar moet je op letten bij Bonus Buy Slots?

De Bonus Buy Feature kan je dus grote winsten opleveren, maar er zijn ook een aantal aandachtspunten waar je rekening mee moet houden:

Kosten : De prijs van een Bonus Buy Feature varieert bij gokkasten tussen zo’n 30x tot wel 150x je inzet. Val je bij deze functie niet in de prijzen, dan kun je snel door je saldo heen raken.

: De prijs van een Bonus Buy Feature varieert bij gokkasten tussen zo’n 30x tot wel 150x je inzet. Val je bij deze functie niet in de prijzen, dan kun je snel door je saldo heen raken. Klassieke gokkasten verliezen charme: Veel gokkers vinden dat het opbouwen naar de bonus functie ook haar charme heeft. Koop je altijd de bonus feature, dan zul je minder snel tevreden zijn met klassieke gokkasten, terwijl games als Big Catch Bonanza nog steeds hun charme hebben in het basisspel.

Populaire slots met een Bonus Buy feature

De afgelopen jaren zijn er vele tientallen slots op de markt gebracht met een Bonus Buy feature. Hieronder lichten we een paar van deze slots voor je uit:

Lucky Porker Bonus Buy

Bij dit slot met boerderij-thema spelen de varkens de hoofdrol. Je kunt direct toegang krijgen tot de bonusronde door op de ‘Bonus Buy’ knop te klikken. Hier krijg je de keuze om tussen de 32x en 144x je inzet in te leggen voor:

De bonusgame: 32 keer je inzet

6 gratis spins: 42 keer je inzet

10 gratis spins: 72 keer je inzet

20 gratis spins: 144 keer je inzet

Ultra Coin Magnetic Bonus Buy

Bij Ultra Coin Magnetic Bonus Buy draait het om het magnetische effect. In het bonusspel, waar je slechts 28x je inzet voor neerlegt, krijg je drie gratis spins, waarmee je een nieuwe waarde of een magneet ontgrendelt. Verschijnt er een nieuwe waarde in het spel, dan worden de gratis spins gereset naar 3.

Je hoopt natuurlijk op de magneet, waarbij de waarden bij elkaar worden opgeteld. Komt er een nieuwe magneet, dan worden wederom de waarden bij elkaar opgeteld. Kortom, het draait allemaal om de magneten bij deze visueel aantrekkelijke gokkast.

Mega Greatest Catch Bonus Buy

De naam zegt het al, maar bij Mega Greatest Catch Bonus Buy probeer je de grootste prijzen aan de haal te slaan. Dit kun je in het basisspel doen door de visser aan de haak te slaan, maar de prijzen lopen pas echt op in het bonusspel. Dat ontgrendel je door gratis spins te kopen, variërend van 10 tot maximaal 20 gratis spins voor 45 tot 137 keer je inzet.

Verschijnt de visser op de rollen, dan verzamelt hij de waarde van alle vissen. Des te vaker de visser, des te hoger de beloningen:

4 keer de visser: 10 gratis spins extra en de waarde van de visser gaat maal 2.

8 keer de visser: 10 gratis spins extra en de waarde van de visser gaat maal 3.

12 keer de visser: 10 gratis spins extra en de waarde van de visser gaat maal 10.

Aantrekkelijke maar risicovolle feature

Kortom, de Bonus Buy Feature is een aantrekkelijke maar toch risicovolle functionaliteit. Hoewel het je dus grote prijzen kan opleveren, kan het er ook voor zorgen dat je de lol in het basisspel verliest. En natuurlijk betaal je een groot aantal keer je originele inzet, waardoor je ook sneller door je budget heen zult vliegen. Onze aanrader? Gebruik de functie dus met mate én alleen als je het geld kunt missen.