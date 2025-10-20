Wall Street start positief aan drukke cijferweek

NEW YORK (ANP) - Wall Street is maandag optimistisch van start gegaan aan een nieuwe drukke week met bedrijfsresultaten. Na de resultaten van grote en kleinere Amerikaanse banken vorige week gaat de aandacht nu uit naar de cijfers van onder meer streamingdienst Netflix, chipmaker Intel, frisdrankenconcern Coca-Cola en de autobouwers Tesla, Ford en GM, die later deze week naar buiten komen.

Vorige week zorgden de kwartaalberichten van twee regionale Amerikaanse banken nog voor onrust over de kwaliteit van de leningen in de sector. Die problemen lijken echter vooral veroorzaakt door fraude bij een specifiek bedrijf en geen onderdeel te zijn van een grotere crisis in de bankensector, zoals in 2023. In dat jaar vielen enkele middelgrote banken in de Verenigde Staten om door problemen bij Silicon Valley Bank.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,1 procent hoger op 46.706,58 punten. De S&P 500-index klom eenzelfde percentage tot 6735,13 punten en de Nasdaq won 1,4 procent op 22.990,54 punten.