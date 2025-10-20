Hof VS maakt weg vrij voor inzet troepen in Portland

SAN FRANCISCO (ANP/RTR) - Een Amerikaans gerechtshof heeft de weg vrijgemaakt voor de inzet van de Nationale Garde in Portland, ondanks verzet van lokale bestuurders en de staat. De rechters draaiden een besluit van een lagere rechter terug die de komst van de militairen tijdelijk had geblokkeerd.

Het besluit geldt als een overwinning voor president Donald Trump. Die heeft de Nationale Garde naar meerdere steden gestuurd, waaronder hoofdstad Washington. Trump maakte eind september bekend dat de garde ook in Portland in Oregon wordt ingezet na protesten tegen zijn migratiebeleid. Hij vergeleek de stad met een oorlogsgebied. Volgens de staat blijkt uit politiegegevens dat demonstraties in Portland juist relatief kleinschalig zijn.

Een door Trump benoemde rechter oordeelde begin oktober dat de inzet van de garde waarschijnlijk onwettig is en daarom voorlopig geen doorgang kon vinden. De Nationale Garde valt normaliter onder de staten en bestaat grotendeels uit deeltijdmilitairen.