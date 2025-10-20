ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hof VS maakt weg vrij voor inzet troepen in Portland

Samenleving
door anp
maandag, 20 oktober 2025 om 22:06
anp201025204 1
SAN FRANCISCO (ANP/RTR) - Een Amerikaans gerechtshof heeft de weg vrijgemaakt voor de inzet van de Nationale Garde in Portland, ondanks verzet van lokale bestuurders en de staat. De rechters draaiden een besluit van een lagere rechter terug die de komst van de militairen tijdelijk had geblokkeerd.
Het besluit geldt als een overwinning voor president Donald Trump. Die heeft de Nationale Garde naar meerdere steden gestuurd, waaronder hoofdstad Washington. Trump maakte eind september bekend dat de garde ook in Portland in Oregon wordt ingezet na protesten tegen zijn migratiebeleid. Hij vergeleek de stad met een oorlogsgebied. Volgens de staat blijkt uit politiegegevens dat demonstraties in Portland juist relatief kleinschalig zijn.
Een door Trump benoemde rechter oordeelde begin oktober dat de inzet van de garde waarschijnlijk onwettig is en daarom voorlopig geen doorgang kon vinden. De Nationale Garde valt normaliter onder de staten en bestaat grotendeels uit deeltijdmilitairen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-538702041

Pieter:Dit is waar de 'Omtzigt-kiezer' naartoe gaat

ANP-302603913

Pas op met finasteride tegen kaalheid: gebruikers worstelen met depressie en andere psychische klachten

Scherm­afbeelding 2025-10-20 om 15.46.13

Hoe Trump bezig is zijn eigen SA op te bouwen

anp201025089 1

Van Hijum: de WIA wordt het nieuwe toeslagenschandaal

ANP-529315227

Waarom vinden we geen aliens? Misschien omdat ze al veel verder zijn dan wij, denken onderzoekers

generated-image (40)

Nieuwe symptomen van de Frankenstein-variant van Covid-19: wat moet je weten?

Loading