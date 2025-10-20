ECONOMIE
Tennisser Griekspoor bereikt tweede ronde in Wenen

Sport
door anp
maandag, 20 oktober 2025 om 22:35
WENEN (ANP) - Tallon Griekspoor heeft de tweede ronde van het toernooi van Wenen bereikt. De beste tennisser van Nederland was met 6-3 5-7 6-4 te sterk voor de als vijfde geplaatste Rus Karen Chatsjanov.
Griekspoor (29) speelde een sterke eerste set, waarin hij nooit in de problemen kwam op zijn eigen service. De nummer 28 van de wereld brak Chatsjanov op 4-3 en haalde de set binnen een halfuur binnen. De Rus sloeg in de tweede set terug dankzij een late break. Griekspoor herpakte zich in de derde set en had aan één break genoeg om de partij te winnen.
Griekspoor treft de Amerikaan Brandon Nakashima in de tweede ronde. De mondiale nummer 32 versloeg de Italiaan Luciano Darderi met 6-2 7-5.
Griekspoor kende een moeizame tweede helft van het jaar. De Noord-Hollander bleef bijna drie maanden zonder zege, voordat hij begin oktober in Shanghai twee wedstrijden won. Vorige week verloor hij in Stockholm zijn eerste partij tegen de Brit Jacob Fearnley.
