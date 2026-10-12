Zeehondenopvang Waddenzee dreigt failliet te gaan

LAUWERSOOG (ANP) - Als financiële steun van de provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland uitblijft, dan gaat het Werelderfgoedcentrum Waddenzee (WEC) binnen twee weken failliet. Die boodschap hebben de directeur-bestuurder en de raad van toezicht van Stichting Zeehondencentrum Pieterburen maandag gepubliceerd.

"Het zou betekenen dat zeehonden in nood niet meer opgevangen kunnen worden en dat veertig mensen hun baan kwijtraken", schrijft het WEC. In het centrum is onder meer de voortzetting van de zeehondenopvang in Pieterburen gevestigd.

De problemen zijn ontstaan omdat de realisatie en ingebruikname van de nieuwe locatie, die opende in april 2025, "onverwachte kosten" met zich meebrachten. "Tegelijkertijd waren de financiële reserves al beperkt, doordat de exploitatie in de voorgaande jaren achterbleef bij de begroting. Het voorgenomen faillissement is een ongelooflijk moeilijke conclusie", aldus het WEC.

Vorige week lieten de provincie en Het Hogeland weten geen verdere financiële steun te willen verlenen.