Weer aanhouding om ontvoering Hoofddorp, gebruikte auto gevonden

Samenleving
door anp
maandag, 13 oktober 2025 om 15:21
anp131025154 1
LOOS/ROTTERDAM (ANP) - Een 24-jarige man uit het Franse Loos is zondagavond aangehouden als zevende verdachte rond de ontvoering van de vrouw (49) uit Hoofddorp. Zij werd woensdagochtend onderweg naar haar werk meegenomen, zondagavond meldde ze zich weer bij haar eigen huis. De auto waarmee ze vermoedelijk is ontvoerd, is zondag gevonden in Rotterdam, meldt de politie maandag.
De auto die de politie zondag vond is een zwarte Volkswagen T-Roc met een Duitse kentekenplaat, HS-ZQ660. De vrouw reed tot ze werd ontvoerd in een zwarte BMW 530e. Die werd op tien minuten rijden van haar huis gevonden in de wijk Getsewoud-Noord in Nieuw-Vennep. De politie zoekt nog altijd tips en camerabeelden. Ze deelt niets over waar de vrouw werd vastgehouden.
Volgens de politie werd de vrouw als drukmiddel meegenomen in een conflict binnen de internationale handel in harddrugs. Alle zeven aangehouden mannen worden verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering.
